Seit 2011 gibt es keine Zivildienstleistenden mehr, sondern nur noch den Bundesfreiwilligendienst. Welche Bedeutung hat der für Ihre Einrichtungen?

Als die Wehrpflicht 2011 abgeschafft wurde, hatten wir noch 70000 Zivildienstleistende. Nur wenige davon waren in der Pflege eingesetzt, viel mehr in der Erziehung. Heute haben wir rund 39000 Bundesfreiwillige. Wir würden uns wünschen, dass es mehr wären. Aber nicht, weil wir damit die Personallücken bei den Hauptamtlichen schließen wollen. Sondern, weil das junge Menschen sind, die meist einen besonderen Esprit in unsere Einrichtungen bringen. Die haben meist auch genau die Zeit, die die examinierten hauptamtlichen Pflegekräfte nicht haben, zum Beispiel um mit einem alten Menschen einen Spaziergang im Park zu machen oder ihm vorzulesen. So etwas macht Qualität in einer Wohlfahrtseinrichtung aus. Dafür sind die Bundesfreiwilligen ungeheuer wichtig.