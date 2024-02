Parkgebühren für SUV Umweltschützer nennen höhere Parkgebühr für SUV „Notwehr“

Mit Genugtuung dürften die Umweltschützer daher auf das Ergebnis eines Bürgerbegehrens blicken, das am Wochenende in Paris stattfand. Nach einem knappen Sieg der Befürworter werden die Parkgebühren für schwere Geländewagen – über 1,6 Tonnen für Verbrenner und Hybridmodelle und über 2 Tonnen für Elektroautos – ab September verdreifacht. Eine Stunde Parken kostet dann in der Innenstadt 18 statt bisher sechs Euro, in den Außenbezirken zwölf statt vier Euro. Ausgenommen sind Anwohner, Handwerker und Pflegedienste.