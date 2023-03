„Insbesondere in hart umkämpften Wahlkreisen in den Städten und in vielen Regionen im Osten wird es künftig keine direkt gewählten Bundestagsabgeordneten mehr geben”, sagte der CDU-Politiker Frei der dpa. „Das wird zu massiven Akzeptanzproblemen führen und der Demokratie in unserem Land schaden.” Er bedauere es sehr, dass die Ampel keine Wahlrechtsreform im Konsens „mit allen demokratischen Fraktionen des Bundestages” zustande gebracht habe. Die Union hatte vorgeschlagen, die Zahl der Wahlkreise von 299 auf 270 zu senken, die Überhang- und Ausgleichsmandate aber beizubehalten.