Söder kündigt Widerstand gegen Bundestags-Pläne der Ampel an

13. März 2023 | Quelle: dpa

Kritisiert die Bundestags-Pläne der Ampel scharf: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Bild: Bild: dpa

CSU-Parteichef Markus Söder hat erbitterten Widerstand gegen die Vorschläge der Ampelkoalition für eine Verkleinerung des Bundestags angekündigt. „Bis zur letzten Sekunde” werde die CSU dagegen vorgehen, sagte Söder nach einer Sitzung des Parteivorstands am Montag in München. Notfalls werde es eine Verfassungsbeschwerde geben. Auch der Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag betonte nach Angaben von Teilnehmern der Sitzung: „Der Vorschlag ist so nicht zustimmungsfähig.”