Partei NRW-SPD macht Weg frei für ihre erste Doppelspitze

26. August 2023 | Quelle: dpa

Bei ihrem Landesparteitag in Münster wählt die nordrhein-westfälische SPD einen neuen Landesvorstand. Bild: Bild: dpa

Die nordrhein-westfälische SPD hat den Weg für eine Doppelspitze frei gemacht. Bei einem Landesparteitag in Münster votierte die große Mehrheit der 453 anwesenden Delegierten für eine entsprechende Satzungsänderung. Am Mittag soll erstmals in der Geschichte der Landespartei eine Doppelspitze gewählt werden.