Partei-Rauswurf AfD-Chef: Kalbitz kann nicht Fraktionschef in Brandenburg bleiben

Über Höcke sagte Meuthen, dieser sei kein Bundespolitiker, sondern von den Medien in eine Rolle reingeschrieben worden, die er gar nicht inne habe. Zudem vertrete Höcke Positionen, die nicht seine seien. „Wenn Herr Höcke Bundespolitik gestalten will – und den Anspruch formuliert er allenthalben –, dann soll er endlich einmal für den Bundesvorstand kandidieren und am besten gegen mich antreten.“ Aber das habe Höcke noch nie gemacht, obwohl er ihn mehrfach dazu aufgefordert habe. „Björn Höcke traut sich aus seinem Thüringer Sprengel nicht hinaus.“