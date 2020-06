Parteiausschluss AfD streitet nach Kalbitz' Erfolg vor Gericht um Ausrichtung der Partei

Nach dem Gerichtsentscheid hat der Thüringer AfD-Landes- und Fraktionsvorsitzenden Björn Höcke den Bundesvorsitzenden Jörg Meuthen angegriffen. „Zum dritten Mal in unserer sehr jungen Parteigeschichte will also einer unserer Bundessprecher Teile der Partei mundtot machen oder sogar aus der Partei drängen“, schrieb Höcke bereits am Freitagabend bei Facebook und spielte damit auf die Vorgänger Meuthens, Frauke Petry und Bernd Lucke an.