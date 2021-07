Parteiausschluss Debatte um Maaßen neu entfacht

CDU-Chef und Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat Maaßens Äußerungen kritisiert. Ohne den Ex-Verfassungsschutzpräsidenten beim Namen zu nennen, sagte Laschet nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen am Montag in den Online-Beratungen des CDU-Vorstands in Berlin, Aussagen von Direktkandidaten in Südthüringen seien nicht hilfreich. Er wurde mit den Worten zitiert: „Solche Debatten schaden uns.“