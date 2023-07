Parteien AfD stellt in Magdeburg Kandidaten für Europawahl auf

29. Juli 2023 | Quelle: dpa

Maximilian Krah (l) auf dem Podium bei dem AfD-Bundesparteitag in der Magdeburger Messe. Bild: Bild: dpa

Die EU-kritische AfD beginnt an diesem Wochenende in Magdeburg mit der Aufstellung ihrer Kandidaten für die Europawahl im kommenden Juni. Wenige Stunden vor der Europawahlversammlung in Magdeburg gab es in der Partei aber noch intensive Debatten über die Wahl des Spitzenkandidaten.