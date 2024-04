Parteien Amthor soll CDU-Generalsekretär in MV werden

Künftig mit einem neuen Aufgabengebiet: Philipp Amthor. Bild: Bild: dpa

Der Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor soll CDU-Generalsekretär in Mecklenburg-Vorpommern werden. Er werde Amthor für das Amt des Generalsekretärs vorschlagen, kündigte der designierte Landesparteichef Daniel Peters in Schwerin an.