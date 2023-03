Parteien Berichte: Giffey will Koalition mit CDU in Berlin

01. März 2023 | Quelle: dpa

Könnte nur im Falle einer Fortsetzung von Rot-Grün-Rot im Amt bleiben: Franziska Giffey. Bild: Bild: dpa

In Berlin könnten an diesem Mittwoch die ersten Entscheidungen über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen fallen. Der Landesvorstand der Berliner Sozialdemokraten berät am Nachmittag darüber. Die Sondierungsgespräche zwischen den Parteien sind inzwischen abgeschlossen. Berlins Regierende Bürgermeisterin und SPD-Landesvorsitzende Franziska Giffey strebt nach übereinstimmenden Medienberichten eine Koalition mit dem Wahlsieger CDU an.