Parteien Berliner Jusos klar gegen Koalition mit CDU

11. März 2023 | Quelle: dpa

Kubilay Yalcin, Delegierter, hält auf der Landesdelegiertenkonferenz der Jusos Berlin ein Wahlplakat mit Giffey und Wegner in die Höhe. Bild: Bild: dpa

Mit großer Mehrheit hat sich die Berliner SPD-Jugendorganisation Jusos gegen die geplante Koalition mit der CDU gestellt. Ein Antrag des Landesvorstandes mit dem Titel „NoGroKo - Berlin geht nur mit links” erhielt am Samstag die sehr große Mehrheit der etwa 80 Delegierten einer Jusos-Konferenz in der SPD-Bundeszentrale in Berlin. Die Jusos forderten vehement und unter großem Applaus die Fortsetzung der Koalition mit Grünen und Linken und lehnten die Zusammenarbeit mit der CDU grundsätzlich ab. Zwei stellvertretende SPD-Landesvorsitzende hatten zuvor in einer sachlichen Debatte vergeblich dafür geworben.