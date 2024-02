Parteien BSW will Thüringer Landesverband am 15. März gründen

23. Februar 2024 | Quelle: dpa

Sahra Wagenknecht (BSW) stellt eine Kampagne ihrer neuen Partei «Bündnis Sahra Wagenknecht» für die Landtagswahl am 1. September in Thüringen vor. Bild: Bild: dpa

Das Bündnis Sahra Wagenknecht will am 15. März einen Thüringer Landesverband gründen. Das gab die Co-Vorsitzende Sahra Wagenknecht am Freitag in Erfurt bekannt. Bei der Gründungsversammlung in Eisenach soll auch ein Vorstand gewählt werden. Voraussichtlich am 4. Mai soll es dann einen Landesparteitag geben, sagte die 54-Jährige.