Parteien „Bündnis Sahra Wagenknecht“: Was steckt dahinter?

Zur Präsentation bei einer Pressekonferenz in Berlin an diesem Montag sind neben Wagenknecht einige Mitstreiterinnen und Mitstreiter angekündigt: Auf dem Podium sollen die bisherige Co-Vorsitzende der Linksfraktion Amira Mohamed Ali, Wagenknechts Vertrauter und Fraktionskollege Christian Leye, der ehemalige Geschäftsführer der Linken in Nordrhein-Westfalen, Lukas Schön, und der Unternehmer Ralph Suikat Platz nehmen. In der Bundestagsfraktion der Linken zählen zudem die Abgeordneten Klaus Ernst, Alexander Ulrich, Sevim Dagdelen und Jessica Tatti zu ihrem Umfeld. Wie viele Mitglieder der Linken in eine neue Wagenknecht-Partei wechseln würden, ist unklar. Eine Mehrheit in der Partei trägt ihre Positionen nicht mit.