Parteien CDU-Chef Merz will Auseinandersetzung mit Grünen verstärken

26. Juni 2023 | Quelle: dpa

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (l) und CDU-Chef Friedrich Merz. Bild: Bild: dpa

CDU-Chef Friedrich Merz hat sich bei den in Schleswig-Holstein mit den Grünen regierenden Christdemokraten Rückendeckung für ein härteres Vorgehen gegen die Grünen im Bund geholt. „Ich bin dankbar, dass ich großes Verständnis dafür gefunden habe, dass wir die Auseinandersetzung in Berlin auch und vor allem jetzt gegen die Grünen etwas intensivieren müssen”, sagte Merz am Abend in Kiel nach einem Treffen mit dem Landesvorstand der Nord-CDU. Die Grünen im Bund brächten große Teile der Bevölkerung gegen sich auf.