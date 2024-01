Parteien CDU im Osten macht AfD Kampfansage: Den Nährboden entziehen

20. Januar 2024 | Quelle: dpa

Umfragen zufolge könnte die AfD in Sachsen, Thüringen und Brandenburg teilweise mit deutlichem Abstand stärkste Kraft werden. Bild: Bild: dpa

Die CDU in Ostdeutschland hat die AfD zu Beginn des Wahljahres als ihren Hauptgegner ausgemacht. „Mit der AfD müssen wir es so machen wie einst mit NPD, DVU, Republikanern: Man muss diesen Extremisten den Nährboden entziehen”, sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer der „Welt am Sonntag”. „Die Politik muss handeln.”