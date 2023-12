Parteien CDU-Programmentwurf für Kontingentlösung im Asylrecht

11. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Der Chef der CDU-Grundsatzkommission, Generalsekretär Carsten Linnemann. Bild: Bild: dpa

Die CDU steuert einen radikalen Systemwechsel in der Asylpolitik, Bekenntnisse zu einer deutschen Leitkultur und zur Atomkraft sowie Reformen in der Renten- und Arbeitsmarktpolitik an. Das geht aus dem ersten Entwurf für das neue CDU-Grundsatzprogramm hervor, der den Spitzengremien der Partei vorgelegt wurde. Er liegt der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vor.