Parteien CDU-Spitze treibt Ausschlussverfahren gegen Maaßen voran

06. November 2023 | Quelle: dpa

Hans-Georg Maaßen, ehemaliger Verfassungsschutz-Chef und Parteimitglied der CDU. Bild: Bild: dpa

Die CDU-Spitze in Berlin treibt das Verfahren für einen Parteiausschluss des früheren Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen trotz einer gegenteiligen Entscheidung eines Kreisparteigerichts in Thüringen voran. Der Bundesvorstand werde gegen die Entscheidung des Kreisparteigerichts Beschwerde einlegen, kündigte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann am Montag nach einem entsprechenden Beschluss des Gremiums in Berlin an. Nun ist als nächste Instanz das Landesparteigericht in Thüringen am Zug.