Parteien CSU-Leitantrag: Ampel versagt in Krise

27. Oktober 2022 | Quelle: dpa

Vor dem Kloster Banz steht ein Aussteller mit dem Logo der CSU-Fraktion im bayerischen Landtag. Bild: Bild: dpa

Am Freitag und Samstag will sich die CSU in Augsburg auf großer Bühne als Bollwerk gegen die Politik der Ampel im Bund präsentieren. Das Berlin-Bashing hat nicht nur das Ziel, den eigenen Unmut zu äußern.