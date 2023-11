Parteien Dietmar Woidke bleibt SPD-Vorsitzender in Brandenburg

25. November 2023 | Quelle: dpa

Auf der Bühne mit einem Blumenstrauß: Dietmar Woidke. Bild: Bild: dpa

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke bleibt SPD-Landeschef. Der Landesparteitag bestätigte den 62-Jährigen am Samstag in Schönefeld mit 109 Ja-Stimmen in dem Amt, das war ein Anteil von 90,8 Prozent. Es gab 120 gültige Stimmen. Die Zahl der Nein-Stimmen und Enthaltungen wurden zunächst nicht genannt.