Parteien Dürr will FDP-Fraktionschef im Bundestag bleiben

04. September 2023 | Quelle: dpa

Will weiterhin die FDP-Fraktion im Bundestag führen: Christian Dürr. Bild: Bild: dpa

Christian Dürr will auch in der zweiten Hälfte der Wahlperiode Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion bleiben. Das kündigte der 46-Jährige in der Fraktionssitzung in Berlin an.