Parteien Endspurt im hessischen Landtagswahlkampf

07. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Bundesinnenministerin Nancy Faeser, zugleich Spitzenkandidatin der SPD Hessen, bei einer Kundgebung in Marburg. Bild: Bild: dpa

Einen Tag vor der Landtagswahl in Hessen sorgt eine Nachricht aus Berlin für Aufsehen: Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion verklagt die Bundesregierung in einer Debatte um eine Parlamentsanfrage zur Gesetzgebung in einem Organstreitverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht. Es geht dabei um die Nicht-Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der Fraktion durch das Bundesinnenministerium von Nancy Faeser (SPD).