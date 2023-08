Parteien Ex-Parteichef Riexinger rät Linken: Ohne Wagenknecht planen

Ex-Parteichef Riexinger sieht den Ort für eine Grundsatzdebatte hingegen bei der Klausur der Bundestagsfraktion am 30. und 31. August in Berlin. „Ich bin der Meinung, dass die Fraktion so nicht weiter machen kann”, sagte Riexinger, der die Linke von 2012 bis 2021 gemeinsam mit Katja Kipping führte. „(Fraktionschef Dietmar) Bartsch hat es zur Hauptaufgabe erklärt, die Fraktion vier Jahre zusammenzuhalten. Aber hat es gar nicht in der Hand, ob Wagenknecht und ihre Unterstützer bleiben oder gehen.” Nötigenfalls müssten die Linken-Abgeordneten im Bundestag als Gruppe weiter arbeiten.