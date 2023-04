Parteien FDP-Bundesparteitag grenzt sich vom Kurs der Grünen ab

23. April 2023 | Quelle: dpa

Generalskretär Bijan Djir-Sarai beim FDP-Bundesparteitag. Bild: Bild: dpa

Die FDP hat bei einem dreitägigen Bundesparteitag ihre Positionen geschärft und sich in zentralen Punkten vom grünen Koalitionspartner abgegrenzt. Die Delegierten pochten in der Verkehrspolitik auf den Kurs der FDP und forderten in einem Leitantrag „große Änderungen” am Gebäudeenergiegesetz. Gewarnt wird vor dogmatischen Vorfestlegungen auf einzelne Technologien.