Parteien FDP-Bundesschatzmeister Harald Christ will Amt im April aufgeben

FDP-Bundesschatzmeister Harald Christ will sein Amt auf dem nächsten Bundesparteitag am 23. April zur Verfügung stellen. Nach dem erfolgreichen Abschneiden der Liberalen bei der Bundestagswahl und der folgenden Regierungsbeteiligung sehe er seine Aufgabe als erfüllt an, erklärte Christ am Montag nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur den Parteigremien. Er sei stets vor allem Unternehmer.