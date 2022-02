Parteien: Grüne wachsen 2021 weiter

Die Aufgabe des Bundesvorstands sei es nun, die Partei für die Größe der Mitgliedschaft und die anstehenden Aufgaben bestmöglich aufzustellen, erklärte Büning. „Diese Zahlen geben uns Rückenwind für die kommenden Landtagswahlen und natürlich für die nächsten vier Jahre in der Regierung.“ In diesem Jahr werden im Saarland, in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen neue Landtage gewählt.