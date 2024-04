Parteien Grünen-Fraktionschefs: Merkel kommt zu Trittins Abschied

Merkel und Trittin würden sich aus vielen Jahren parlamentarischer Arbeit kennen. „Sie haben in den vergangenen Jahren in ihren unterschiedlichen Rollen - in der Regierung, aus der Opposition - und im Wissen um teils unterschiedliche politische Auffassungen viel zusammengearbeitet, erklärten die Fraktionschefinnen. Sie wiesen darauf hin, dass es sich um eine fraktionsinterne Veranstaltung handele. Über den Auftritt Merkels zum Trittin-Abschied hatte der „Spiegel“ am Dienstag berichtet, eine Bestätigung durch die Grünen-Fraktion hatte es aber noch nicht gegeben.