Parteien Hamburgs CDU-Chef mahnt Bundespartei zu Geschlossenheit

15. Juli 2023 | Quelle: dpa

Hamburgs CDU-Landesvorsitzender Dennis Thering ruft seine Partei zur Geschlossenheit auf. Bild: Bild: dpa

Hamburgs CDU-Landesvorsitzender Dennis Thering hat seine Partei zur Geschlossenheit aufgerufen und vor einer Diskussion über mögliche Kanzlerkandidaten gewarnt. „Klar ist, Personaldiskussion nützen niemandem”, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. „Das macht man nicht in der Öffentlichkeit aus, sondern bespricht es untereinander. Und dann entscheidet man sich am Ende für den besten Kandidaten”. Zugleich äußerte er sich zuversichtlich, dass die CDU in der öffentliche Wahrnehmung unter dem designierten neuen Generalsekretär Carsten Linnemann weiter zulegen wird.