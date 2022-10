Parteien Klingbeil gesteht Fehler der SPD in Russland-Politik ein

19. Oktober 2022 | Quelle: dpa

Lars Klingbeil, SPD-Parteivorsitzender, gibt ein Presse-Statement zum Russland-Ukraine-Konflikt ab. Bild: Bild: dpa

SPD-Chef Lars Klingbeil hat mehrere Fehleinschätzungen seiner Partei in der Russland-Politik der letzten Jahrzehnte eingestanden. „Auf der Suche nach Gemeinsamkeiten haben wir oft das Trennende übersehen. Das war ein Fehler”, sagte Klingbeil in einer Rede bei einer Parteiveranstaltung in Berlin.