Parteien Lieber kein TV-Duell als eins mit dem Kanzlerkandidaten der AfD

Man sieht an diesen Erwägungen, dass die alten Formate auf die neue politische Lage nicht mehr passen. Das Beste wäre es wohl, man verzichtet auf Duelle jeglicher Art und nimmt dafür vor der Wahl jeden einzelnen Kandidaten journalistisch ins Kreuzfeuer. Das Fernsehen käme damit seinen Informationspflichten nach und die Bürgerinnen und Bürger würden durch „Verhöre“ statt Duelle auch einen guten Eindruck vom jeweiligen Menschen und dem Programm seiner Organisation erhalten.



Ob die Parteien der demokratischen Mitte allerdings klug genug sind, sich angesichts der neuen Lage in Verzicht zu üben, darf stark bezweifelt werden.



