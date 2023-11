Parteien Linke für radikale Wirtschaftswende

Nach Beratungen in Berlin kritisierte die Co-Vorsitzende Janine Wissler zudem scharf Schritte der Bundesregierung gegen irreguläre Migration. „Das ganze Gerede von Obergrenzen und Grenzkontrollen, das löst kein einziges Problem. Was wir tatsächlich brauchen, ist eine bessere Finanzierung der Kommunen”, forderte sie und nannte Investitionen in bezahlbaren Wohnraum und Schulen. Wissler sagte: „Wir haben kein Flüchtlingsproblem, wir haben ein Verteilungsproblem in diesem Land.”