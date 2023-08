Parteien Linken-Chefin Wissler ruft Fraktion zum Zusammenhalt auf

Die Linken-Vorsitzende spielte damit auf den Richtungsstreit um die Abgeordnete Sahra Wagenknecht an, die bis zum Jahresende entscheiden will, ob sie eine eigene Partei gründet. In diesem Fall droht der Linken und ihrer Bundestagsfraktion die Spaltung. Es wird erwartet, dass zusammen mit Wagenknecht weitere Abgeordnete die Linke verlassen würden. Diese würde im Bundestag mit weniger als 37 Mandaten ihren Fraktionsstatus und damit Einfluss, Geld und Posten verlieren.