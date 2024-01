Parteien Maaßen bezeichnet Wagenknecht als Kommunistin

Maaßen bekräftigte den Anspruch der Werteunion, bei den drei ostdeutschen Landtagswahlen im Herbst antreten zu wollen. Ob er selbst kandidiert - etwa bei der Landtagswahl in Thüringen ließ er offen. Die Werteunion hatte bei einem Treffen in Erfurt vor gut einer Woche den ersten Schritt hin zu einer Parteigründung gemacht. Am Donnerstag gab Maaßen auf der Plattform X (früher Twitter) bekannt, dass er sich entschieden habe, aus der CDU auszutreten.