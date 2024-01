Parteien Maaßen nicht mehr Mitglied der CDU

27. Januar 2024 | Quelle: dpa

Hans-Georg Maaßen war mal Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz und auch CDU-Mitglied. Ersteres ist er schon länger nicht mehr, Letzteres seit neuestem. Bild: Bild: dpa

Der frühere Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen ist nicht mehr Mitglied der CDU. Eine Parteisprecherin bestätigte am Samstag in Berlin, dass Maaßens Austrittsschreiben in der Parteizentrale eingegangen sei. „Wir bestätigen, dass Herr Dr. Maaßen nicht länger Mitglied der CDU Deutschlands ist.”