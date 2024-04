Parteien Maaßen will Werteunion in den Thüringer Landtag bringen

Maaßen wurde bei der Gründung des Thüringer Landesverbands in Bad Berka bei Weimar einstimmig zum Ministerpräsidentenkandidaten gewählt. Der 61-Jährige will allerdings nicht in den Landtag in Erfurt einziehen - zum Spitzkandidaten für die Thüringer Landtagswahl am 1. September wurde der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Albert Weiler (58) gewählt. Es ist nach Angaben von Maaßen der bundesweit erste Landesverband der Werteunion, der in Sachsen solle folgen.