Parteien Merz' Kampfansage an die AfD

Das Treffen rechter Aktivisten in Potsdam, das durch einen Bericht des Medienhauses Correctiv bekannt wurde, war auch in Heidelberg ein Thema und bestärkte die CDU in ihrer Linie für 2024. „Gruselig” und „menschenverachtend” nannten es Tagungsteilnehmer. Merz betonte, man werde es nicht dulden, dass CDU-Mitglieder sich in irgendeiner Weise mit solchen Leuten zusammentun. Parallel zur Klausur kam die Nachricht, dass ein Kreisverband ein Ausschlussverfahren gegen ein CDU-Mitglied eingeleitet hat, das in Potsdam teilgenommen haben soll.