Parteien Mützenich kandidiert wieder als SPD-Fraktionschef

04. Juli 2023 | Quelle: dpa

Rolf Mützenich, Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, gibt zu Beginn der Sitzung seiner Bundestagsfraktion ein Pressestatement. Bild: Bild: dpa

Rolf Mützenich will Vorsitzender der SPD-Fraktion im Bundestag bleiben. Der 64-Jährige kündigte am Dienstag nach Teilnehmerangaben in einer Fraktionssitzung an, im September ein weiteres Mal für den Posten kandidieren zu wollen. Er habe seiner Fraktion „weiterhin etwas anzubieten”, begründete Mützenich in der „Zeit” die Entscheidung. Dies sei, „den Zusammenhalt der Fraktion zu fördern und den Kurs einer sozialdemokratisch geführten Regierung zu stützen und mit anderen zu beeinflussen”.