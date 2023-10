Parteien Neue Spitze bei den Bremer Grünen

Gemeinsam mit Drehbuchautor Marek Helsner will sie Aufbruchstimmung vermitteln. „Wir als Grüne in Bremen und Bremerhaven wollen und werden alles dafür tun, den Menschen wieder eine überzeugende Perspektive zu geben, das Leben in unseren beiden Städten wieder sozial gerechter, klimaneutraler, inklusiver und solidarischer zu machen”, sagte Helsner. Der 54-Jährige wurde in Tschechien geboren und wuchs mit seiner Familie in Bremen auf. Der Vater von drei Kindern ist Mitglied des Grünen-Beirats im Bremer Stadtviertel Schwachhausen und steht nach der Wahl mit 163 von 168 Stimmen an der Spitze der Partei.