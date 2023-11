Parteien Ohne Wagenknecht, mit Rackete: Linke versucht den Neustart

Die ehemalige Seenotretterin Rackete sagte am Rande des Parteitags, das Konzept könne aufgehen, sie spüre bereits viel Interesse in den Bewegungen. Die 35-Jährige, die mit Schirdewan im Spitzenduo zur Europawahl antritt, ist selbst Symbolfigur dieses Plans: Sie ist nicht Mitglied der Linken, die Kapitänin und Ökologin steht für Klima- und Flüchtlingsaktivismus, und wird in der Partei bewundert als authentische Person jenseits des Politikbetriebs.