Parteien Politologe zu Schwerin-Wahl: „Großer Achtungserfolg für AfD”

19. Juni 2023 | Quelle: dpa

«Das ist schon sehr bedenklich», sagt Politikwissenschaftler Wolfgang Muno über den Stimmenzuwachs der AfD in Schwerin. Bild: Bild: dpa

Die Oberbürgermeisterwahl in Schwerin ist für die AfD trotz des verpassten Einzugs ihres Kandidaten in das Rathaus aus Sicht von Politikwissenschaftler Wolfgang Muno ein Erfolg gewesen. Das gelte auch für den AfD-Kandidaten Leif-Erik Holm persönlich, er habe immerhin fast ein Drittel der Stimmen auf sich vereinigt. In Teilen des Plattenbaugebiets Dreesch habe Holm sogar gewonnen. „Das ist schon sehr bedenklich”, sagte Muno der Deutschen Presse-Agentur. „Das ist ein großer Achtungserfolg für die AfD.”