Parteien Ramelow kritisiert Gleichsetzung von Linke und AfD

Ramelow reagierte damit auf eine Absage von Voigt an Linke und AfD auf der Landesvertreterversammlung in Ilmenau, bei der die CDU am Samstag ihre Kandidatenliste für die Landtagswahl am 1. September aufgestellt und Voigt zum Spitzenkandidaten gewählt hatte. In seiner Bewerbungsrede sagte Voigt: „Mit uns wird es keine Koalition mit der Linken geben, ebenso wie keine Koalition mit der AfD.”