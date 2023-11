Parteien SPD: Steuern für Masse senken und Superreiche zahlen lassen

13. November 2023 | Quelle: dpa

Saskia Esken wird voraussichtlich wieder zur Wahl des SPD-Vorstands antreten. Bild: Bild: dpa

Die SPD will die Einkommenssteuer für 95 Prozent der Bevölkerung senken und dafür Superreiche stärker besteuern. Unter anderem dies sieht der Leitantrag für den Parteitag im Dezember vor, den der Bundesvorstand an diesem Montag in Berlin beschließen will.