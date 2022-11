Parteien SPD will härtere Sanktionen gegen den Iran

In der Resolution wird auch das Festhalten am Atomabkommen gefordert. „Dieses Land darf nicht in den Besitz von Atomwaffen kommen!”, sagte Klingbeil. „Das Erlangen der Fähigkeit durch Iran, künftig Nuklearwaffen zu bauen, würde eine Bedrohung für den Frieden und die Sicherheit der Menschen in Iran selbst, im Nahen Osten insgesamt und nicht zuletzt für die Existenz Israels bedeuten”, warnt die SPD in dem Papier.