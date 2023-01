Parteien SPD will neues Steuerkonzept für mehr Lastenverteilung

09. Januar 2023 | Quelle: dpa

Erhielt Rückendeckung von der SPD-Führung für seinen Kurs bei den Waffenlieferungen in die Ukraine: Olaf Scholz. Bild: Bild: dpa

Wer bezahlt die Kosten der Krise? Mit dieser Leitfrage will die SPD die deutsche Steuer- und Finanzpolitik auf den Prüfstand stellen. „Wir wollen gucken, wie wir die Einnahmeseite des Staates stärken können”, sagte Parteichef Lars Klingbeil nach der Klausurtagung des Parteivorstands in Berlin. Dabei sollten Verteilungs- und Gerechtigkeitsfragen wieder stärker in den Mittelpunkt rücken. Eine elfköpfige SPD-Kommission soll dazu ein neues finanz- und steuerpolitisches Konzept erarbeiten.