Parteien Studie: Großes Reservoir für die AfD in Ostdeutschland

28. Juni 2023 | Quelle: dpa

Erst kürzlich feierte die AfD einen Erfolg: Bei der Landratswahl im thüringischen Kreis Sonneberg. Bild: Bild: dpa

Die rechte AfD könnte einer neuen Studie zufolge in Ostdeutschland noch weiter wachsen. Die Partei habe bereits erfolgreich das extrem rechte Wählerpotenzial an sich gebunden, habe aber darüber hinaus ein großes Reservoir bei Nichtwählern mit ähnlichen Ansichten, heißt es in der veröffentlichten Studie der Universität Leipzig.