Parteien Tiflis statt Berlin? CDU-Video sorgt für Häme

20. September 2023 | Quelle: dpa

Der Präsidentenpalast in der georgischen Hauptstadt. Bild: Bild: dpa

Häme für CDU-Video: Mehrere Politiker sahen in dem neuen Imageclip der Partei eine Verwechslung des Reichstagsgebäudes in Berlin mit dem georgischen Präsidentenpalast in Tiflis. Beide Gebäude haben eine Glaskuppel, die über einer breiten Fassade mit Säulen thront. Das Gebäude auf dem von der CDU verbreiteten Bild unterscheidet sich jedoch deutlich in der Fassade. Auch die Kuppel sieht anders aus.