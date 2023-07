Parteien Umfrage: Grüne bundesweit nur noch bei 13 Prozent

21. Juli 2023 | Quelle: dpa

Ein Wählerin wirft in einem Wahllokal ihren Stimmzettel in die Wahlurne. Bild: Bild: dpa

Die in der Ampel-Koalition mitregierenden Grünen haben einer Umfrage zufolge bundesweit weiter an Zustimmung eingebüßt. Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl käme, käme die Partei laut „Deutschlandtrend” im ARD-„Morgenmagazin” nur noch auf 13 Prozent der Stimmen und damit 1 Prozentpunkt weniger als noch beim zurückliegenden Stimmungsbild von vor zwei Wochen. In der Sonntagsfrage sei dieses Ergebnis das schlechteste seit mehr als fünf Jahren für die Grünen.