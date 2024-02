Parteien Umfrage: Wer würde es aktuell in den Bundestag schaffen?

02. Februar 2024 | Quelle: dpa

Sahra Wagenknechts Partei hätte aktuell gute Chancen auf einen Platz im Bundestag. Bild: Bild: dpa

Das neu gegründete Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) gewinnt im ZDF-„Politbarometer” an Zustimmung (plus zwei Prozentpunkte) hinzu und liegt bei sechs Prozent. Wenn an diesem Sonntag Bundestagswahl wäre, zöge die neue Partei der früheren Linken-Abgeordneten damit ins Parlament ein.