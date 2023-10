Parteien Union bietet SPD Juniorpartnerschaft an

Nötig sei eine „grundlegende Wende in der Migrationspolitik” und „keine halbherzige Lösung”, betonte Söder am Freitag in seiner Begründung für die Juniorpartnerschaft. „Es braucht jetzt einen großen Wurf.” Die Ampel aus SPD, Grünen und FDP, der Söder „Siechtum” bescheinigte, sei dazu nicht mehr in der Lage. Vor allem bei den Grünen gebe es „ideologische Bremsen”. „Meiner Meinung nach ist die Ampel stehend ko.” Sie habe null Kraft und null Vertrauen sowie Autorität in der Bevölkerung.