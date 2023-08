Parteien Union-Kanzlerkandidatur: Ministerpräsidenten wollen mitreden

Rhein schloss sich auch Söders Vorschlag an, die Kanzlerkandidatur erst nach den Landtagswahlen in drei ostdeutschen Bundesländern im September 2024 zu klären: „Ich hätte nichts dagegen. Dann können wir in aller Ruhe entscheiden.” Es sei sich sicher, dass Parteichef Friedrich Merz „ein geordnetes Verfahren” vorschlagen werde.